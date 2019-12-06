0
13:59
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
12:56
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
12:34
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
12:29
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
12:05
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове
11:38
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
10:48
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
Еще новости
Общество

Юрий Мартынов: Псков готов к празднованию Нового года

Псков готов к проведению новогодних и рождественских праздников. В городе пройдет более 100 различных мероприятий. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов в ходе пресс-конференции 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Мартынова, общегородские мероприятия в Пскове начнутся с открытия главной городской елки 21 декабря на Октябрьской площади - «Праздник славный у ёлки главной». Программа рассчитана на детей и родителей, бабушек и дедушек. Начало в 17:00, а через час, в 18:00, - четырехминутный праздничный фейерверк.

Юрий Мартынов также отметил, что ночь на 1 января на Октябрьской площади псковичи могут встретить Новый год, там пройдет концертная программа «Волшебство Новогодней ночи», а в 3:00 - новогодний фейерверк.

Рождественские мероприятия, как рассказал Юрий Мартынов, пройдут 7 января в 18:00 в Детском парке. Для жителей города запланирована театрализованная праздничная программа «Как-то под Рождество». Праздничные мероприятия также пройдут в городском культурном центре Пскова и большом концертном зале областной филармонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
06 декабря 2019
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
06 декабря 2019
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
06 декабря 2019
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове
06 декабря 2019
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове 1
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
06 декабря 2019
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти
06 декабря 2019
Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти

Идет загрузка...