Юрий Мартынов: Псков готов к празднованию Нового года

11:32, 06 декабря 2019, ПАИ

Псков готов к проведению новогодних и рождественских праздников. В городе пройдет более 100 различных мероприятий. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов в ходе пресс-конференции 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Мартынова, общегородские мероприятия в Пскове начнутся с открытия главной городской елки 21 декабря на Октябрьской площади - «Праздник славный у ёлки главной». Программа рассчитана на детей и родителей, бабушек и дедушек. Начало в 17:00, а через час, в 18:00, - четырехминутный праздничный фейерверк.

Юрий Мартынов также отметил, что ночь на 1 января на Октябрьской площади псковичи могут встретить Новый год, там пройдет концертная программа «Волшебство Новогодней ночи», а в 3:00 - новогодний фейерверк.

Рождественские мероприятия, как рассказал Юрий Мартынов, пройдут 7 января в 18:00 в Детском парке. Для жителей города запланирована театрализованная праздничная программа «Как-то под Рождество». Праздничные мероприятия также пройдут в городском культурном центре Пскова и большом концертном зале областной филармонии.