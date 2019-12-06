Псковский театр кукол намерен решить проблему веры детей в Деда Мороза

11:57, 06 декабря 2019, ПАИ

Псковской областной театр кукол намерен решить проблему веры детей в Деда Мороза. Об этом заявила директор театра кукол Татьяна Ааб в ходе пресс-конференции 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Ааб, дети в 10-летнем или 12-летнем возрасте уже перестают верить в Деда Мороза. В спектакле «Настоящее новогоднее волшебство» персонажи собираются вместе, чтобы решить эту проблему, доказать детям что Дед Мороз существует.

Татьяна Ааб также рассказала, что представления состоятся с 21 декабря по 7 января, в эти дни пройдут до 50 мероприятий.

«У всех достаточно обширные программы, очень не хочется потеряться на их фоне. Мы приверженцы классических новогодних представлений. Все атрибуты нового года – елка, Дед Мороз, Снегурочка, все будет в стенах театра кукол», - заявила Татьяна Ааб.

Она также добавила, что обычно театр кукол организует два мероприятия: новогодний хоровод и театрализованную программу.