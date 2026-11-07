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Как установить терморегуляторы на батареи в квартире, объяснили эксперты

Зимой в квартирах часто приходится открывать окна из-за перегретых батарей. Исправить ситуацию помогают терморегуляторы, которые устанавливают на радиаторы отопления, отметили эксперты портала «Объясняем.рф».

Фото: ПАИ

Терморегуляторы корректируют количество горячей воды, поступающей в батарею. Если в комнате становится жарко, устройство уменьшает подачу тепла. Когда температура падает, оно её увеличивает. Это позволяет не перегревать квартиру, поддерживать комфортную температуру в каждой комнате и экономить на отоплении, если в доме установлены индивидуальные счётчики.

Установку терморегулятора необходимо согласовать с управляющей компанией (УК). Система отопления в многоквартирном доме работает под давлением, поэтому ошибка при монтаже может привести к протечке. Важно помнить, что в однотрубной системе перед регулятором обязательно устанавливают байпас – перемычку, по которой вода продолжает поступать в стояк, даже если её подача в батарею уменьшена. Без этого можно нарушить отопление у соседей.

Чтобы установить регулятор, в первую очередь нужно обратиться в УК и запросить технические условия. Специалисты проверят, допускает ли система отопления установку терморегулятора. Затем следует согласовать даты работ, так как для монтажа потребуется отключить стояк и слить из него воду. Это делает сантехник УК. После завершения монтажа нужно вызвать инженера управляющей компании, чтобы проверить герметичность новых стыков и оформить акт.

Если помимо установки регулятора планируется перенос батареи, изменение её размера или подводки, это будет считаться изменением конструкции системы отопления. В таком случае потребуется техническая документация проектной организации. Документ нужно будет согласовать с УК и теплоснабжающей компанией.

Если батареи перегреваются во всех квартирах, нужно попросить УК проверить и настроить общедомовой узел отопления. Жильцы также могут на общем собрании принять решение об установке автоматической системы регулирования подачи тепла.

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