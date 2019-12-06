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Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно

Денис Терехов

«Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно. Нет пафоса», — отозвался директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов о II Псковском медиафоруме в беседе с главным редактором Псковского агентства информации Ириной Потаповой. Медиафорум проходит в стенах Псковского государственного университета 6 декабря.

Говоря о работе средств массовой информации, Денис Терехов подчеркнул, что контент — это самое главное. «Нужно мериться контентом. И не важно, где продвигаешь контент: в интернете, на бумаге, с помощью классического телевизора или с помощью YouTube», — пояснил он.

«Хвататься за старые способы доставки [контента] — бессмысленно», — отметил Денис Терехов. По его словам, классические редакции делают ставки на интернет. Он привел в пример «Комсомольскую правду», которая сделала примерно 5 лет назад ставку на сайт. «Их сайт теперь один из самых популярных среди медиа в России и Европе. У них отдельная SMM-редакция», — добавил спикер.

«В горизонте 2-3 лет интернет и социальные сети станут главным источником денег, — продолжил Денис Терехов. — Кто научится делать первее и лучше, тот заработает больше денег. Те, кто не научится, скорее всего, будут стагнировать. По сути, редакция должна стать SMM-агентством, рекламным агентство».

«Де-факто, работа в соцсетях, даже информационная, немножко похожа на рекламную, пиар-работу», — добавил он.

Псковское агентство информации ведет прямую трансляцию из ПсковГУ, где проходит второй Псковский медиафорум. Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.

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