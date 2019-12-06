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Общество

На трёх площадках в Пскове состоятся Рождественские ярмарки

В Пскове Рождественские ярмарки пройдут на трёх площадках. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов на пресс-конференции 5 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ярмарочные ряды разместят в Детском парке, в Финском парке и на улице Пушкина. Юрий Мартынов подчеркнул, что раньше основные мероприятия проводились в Детском парке, в этом году главной площадкой будет Финский парк.

Ярмарки будут работать с 27 декабря до 12 января.

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