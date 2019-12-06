Музыкальную сказку с песочной анимацией «Маленький принц» покажут в Пскове 26 декабря

13:28, 06 декабря 2019, ПАИ

26 декабря в 19:00 в большом концертном зале областной филармонии состоится музыкальная сказка с песочной анимацией «Маленький принц». Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 6 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, будет два показа музыкальной сказки. Помимо 26 декабря её ещё представят 6 января в 17:00. Елизавета Барышникова отметила, что показ будет проходить под музыку симфонического оркестра Псковской области, а создавать волшебные образы будет художник песочной анимации Мариинского театра Оксана Калинко.

Директор областной филармонии также подчеркнула, что к праздникам фойе филармонии будет украшено. «Все, кто к нам придет, обязательно почувствуют новогоднюю атмосферу», - заметила она.