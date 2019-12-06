Псковская таможня передала Министерству культуры изъятую у контрабандиста икону

13:45, 06 декабря 2019, ПАИ

Псковская таможня передала в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу культуры изъятую у контрабандиста икону «Огненное восхождение Святого пророка Илии» (1913 год). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Российской Федерации, не декларируя, пытался вывезти икону, признанную культурной ценностью, с таможенной территории Евразийского экономического союза в Эстонию через таможенный пост Куничина Гора на российско-эстонской границе.

По факту незаконного перемещения культурной ценности решением суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Суд назначил наказание в виде конфискации иконы.