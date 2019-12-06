Главред Daily Storm на медиафоруме в Пскове: Людям нужен качественный контент

14:10, 06 декабря 2019, ПАИ

«Людям нужен качественный контент», - подчеркнула главный редактор Daily Storm Алена Сивкова, выступая на круглом столе «Интернет и телевидение – есть ли жизнь после «цифры» в рамках второго медиафоруме в Пскове. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алёна Сивкова также посоветовала псковским журналистам, интересоваться героями материалов, а не работать по шаблонам. «Мы не вернем уважение к профессии журналиста, если не будет материалов, которыми стоит гордиться», - добавила она.

По словам эксперта, делать что-то, чтобы быть в топе - шанс для молодых журналистов. «Мы должны освежать, омолаживать профессию. Надо бегать. Ивлеева вот бегает. Пока жизни на телеканалах не хватает», - отметила Алена Сивкова.