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Общество

На 9% снизилась общая заболеваемость детей в России за десять лет

С 2009 по 2018 годы в России на 9% снизилась общая заболеваемость детей. Такие данные приводит министерство здравоохранения на своём официальном сайте.

По данным Минздрава РФ, с 2000 по 2009 годы общая заболеваемость детей росла, однако затем, с 2009 по 20188 начала снижаться, и в итоге уменьшилась на 9%.

Специалисты уточнили, что с 2000 года благодаря развитию вакцинации процент инфекционных и паразитарных болезней удалось снизить на 30%. При этом уровень заболеваемости нервной системы сократился на 18% с 2011 года, а мочеполовой системы – на 16% с 2008 года.

Кроме того, врожденными аномалиями развития меньше стали болеть на 16% с 2011 года. Наименьший результат достигнут в борьбе с болезнями органов дыхания. Число заболеваний снизилось всего на 2% с 2009 года.

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