Ужасы цифрового городка: чего бояться родителям и надо ли?

15:16, 06 декабря 2019, ПАИ

Сегодня в интернет перебрались рабочие задачи и развлечения, там же почти все наше общение. Отсюда и страхи – только цифровые. В пору переписать детскую сказку и на девочку надеть не красную шапочку, а шапочку из фольги. Дорога теперь пролегает не через лес, а через цифровой город. Вместо волка и лешего пугают непонятные TikTok и Like, страшат вышки мобильной связи, а в трясину засасывают компьютерные игры. Попробуем вместе с Tele2 разобраться в недетских страхах нового цифрового мира.

Расписание ребенка уже с детского сада такое же плотное, как у менеджера среднего звена: кружки, репетиторы, секции, домашние задания. На выходных вместо прогулки во дворе – фотосессия с родителями. Тотальный контроль и ни минуты свободного времени. Вот что действительно опасно. Мы живем в эпоху «интенсивного родительства», когда успех ребенка воспринимается, как свой личный. И это наша ловушка для себя и детей, в которой мы лишаем ребенка свободы и права выбора, не считаемся с его желаниями как личности.

А на самом деле, как считают многие детские психологи, у ребенка должно быть пространство для дурачества. TikTok и Like – одно из таких пространств. Помогите ребенку зарегистрироваться, если он попросил об этом. Проговорите общие правила безопасности, которые касаются общения с незнакомыми в сети.

Вспомните себя в детстве, когда запреты давали ровно противоположный результат. Поймите, что в результате ребенок может просто скрывать свой интерес. А вот если наладить доверительные отношения, то в любой потенциально опасной ситуации в соцсетях, с вопросом он обратится к родителям.

Несколько лет назад в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения старшее поколение назвало видеоигры и интернет наибольшими угрозами для молодежи. Насколько эти опасения взрослых обоснованы? Стоит ли наказывать за компьютерные игры и лишать детей интернета?

В 2017 году группа ученых из Йоркского университета провела серию экспериментов с целью найти взаимосвязь между реализмом и жестокостью в играх и поведением человека в реальной жизни. Исследователи не нашли такой корреляции.

В свою очередь ученые из университетов Оксфорда и Кардиффа опросили около тысячи подростков в возрасте 14-15 лет, а также их родителей. И они не выявили свидетельств того, что видеоигры усиливают агрессию подростков в обычной жизни. При этом в жестокие видеоигры играли шесть из десяти подростков. Геймеры не проявляли признаков антисоциального поведения. Однако ученые отметили, что игры могут провоцировать раздражение и сопряжённые с ним реакции.

Австралийские ученые выявили позитивную корреляцию между играми и хорошей успеваемостью в школе.

В результате можно говорить о том, что компьютерные игры могут не только стать общим увлечением взрослых и детей, но помочь в обучении и развитии. Правильно выбирайте контент. Есть отличные игры-стратегии, в которых развивается умение планировать, игры, развивающие скорость реакции и многое другое. Контролируйте время нахождения за компьютером или планшетом, чтобы избежать формирования болезненной зависимости.

Официальная статистика говорит обратное, что, к сожалению, большей опасности дети подвергаются в реальной жизни: со стороны знакомых, и друзей офлайн.

По мнению известного антрополога Александры Архиповой, страшный образ виртуального соблазнителя (взрослый незнакомец) в массовом сознании – это страх, с которым человек живет тысячелетия и зафиксирован в базовых мифах у разных народов. Например, повстречать ведьму или тролля.

Это не значит, что в социальных сетях опасности нет, но искать ее надо в другом. Большую опасность в интернете представляет фишинг (мошенничество), кибербуллинг (угрозы) или аутинг (разглашение информации о гендерной идентичности), различные группы пропаганды суицида и другие формы охоты на неокрепшее сознание подростков.

Раз сейчас без социальных сетей активная социальная жизнь практически не возможна, первостепенная задача спокойно проговорить с детьми правила безопасности в онлайн-пространстве. Главное правило: в любой непонятной ситуации спроси у старшего. А оно опять же не сработает без доверительных отношений с родителями.

В свое время боялись 2G, 3G, 4G. Теперь боимся 5G.

Так и с базовыми станциями: одни люди просят обеспечить мобильной связью, установить вышки, а другие боятся и требуют убрать. При этом установка станций производится в соответствии с санитарными нормами, которые в России являются одними из самых строгих в мире — 10 мкВт/см2. Для сравнения: в США эта норма в 10 раз выше.

В течение дня уровень излучения от базовой станции значительно ниже, чем от смартфона или домашнего радиотелефона, и это при том, что в принципе все эти показатели меньше действующих в России санитарных норм.

И нарушать нормы операторам просто-напросто не выгодно. Оштрафуют и заставят убрать станцию — это все большие затраты.

Отметим, что в России одно из лучших покрытий мобильной связью по самой доступной цене в мире.

Если резюмировать про страхи, то бояться – это нормально, потому что это базовая человеческая эмоция, связанная с инстинктом самосохранения. Но задача каждого из нас, заложенная природой - эволюционировать, а значить учиться и учить своих детей, чтобы каждый день был полон новых открытий и полезных знаний.