Автомобильный вор попал в объектив камеры видеонаблюдения в Пскове
Автомобильный вор попал в объектив камеры видеонаблюдения в Пскове. Об этом на странице микрорайона Родина «Вконтакте» сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.
«Парень взламывает автомобили в нашем микрорайоне, -прокомментировал видео Андрей Тарасов. - Запись сделана с монитора, в хорошем качестве получим чуть позже. Если кто узнал «героя» можно сообщить в личку. В 3 часа ночи открыл, потом пришел в 4 часа и украл».