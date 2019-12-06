Информационные атаки на рунет обсудили участники медиафорума в Пскове

17:06, 06 декабря 2019, ПАИ

Информационные атаки на рунет обсудили участники медиафорума в Пскове 6 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев заявил, что Россия «вообще никак не участвует в мировой информационной повестке». «Это большая проблема для нашей страны, которая показывает, как сильно мы проигрываем на информационных рынках», - отметил он. Это, по его мнению, опасно тем, что Россия и всё, что её касается, «демонизируется».

«Россия и её СМИ проигрывают в этой информационной войне», - уверен руководитель агентства. По его словам, попытки «что-то объяснить и изменить» на Западе не принимают во внимание.