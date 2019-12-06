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Общество

Уголовную ответственность за кибербуллинг предложили ввести в России

В России предложили ввести уголовную ответственность за кибербуллинг [распространение в интернете угроз жизни и здоровью - ПАИ]. Соответствующая инициатива была рассмотрена на «круглом столе» в Госдуме РФ, сообщает «Интерфакс».

Участники «круглого стола» подчеркнули, что в ряде зарубежных стран подобные действия относят к преступлениям, за которые установлено наказание, в том числе уголовное. В этой связи они попросили разработать комплекс правовых норм, направленных на предупреждение преследований в интернете и защиту граждан от неправомерных посягательств, в том числе, от преследований, угроз расправой, убийством и причинением вреда здоровью.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что предложенные инициативы не будут ущемлять права граждан, а будут направлены на защиту жертв травли. При этом он заметил, что будущего законопроекта о наказании за кибербуллинг пока нет, но парламентарии собираются подойти к его описанию и реализации.

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