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Общество

Обеспечение жильем детей-сирот обсудил Михаил Ведерников с органами исполнительной власти

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил в ходе рабочего совещания с представителями органов исполнительной власти региона и областной прокуратуры вопросы предоставления жилья детям-сиротам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня в Псковской области в очереди на предоставление жилого помещения состоят более 2 тысяч сирот. Михаил Ведерников заметил, что без поддержки федерального центра, силами региона, этот вопрос оперативно решить не получится. Глава региона подчеркнул, что подобная непростая ситуация складывается и во многих других регионах.

«Необходимо сформировать перечень наших предложений в адрес Правительства Российской Федерации. Полномочный Представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан готов нас поддержать. Мы с коллегами договорились, что сформируем консолидированное предложение и уже совместными усилиями постараемся решить этот вопрос», — отметил Михаил Ведерников.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова доложила, что на следующий год в консолидированный бюджет заложено более 170 млн рублей, на которые могут быть куплены около 155 квартир.

Михаил Ведерников определил разработку критериев нуждаемости детей-сирот по предоставлению жилого помещения и отметил, что необходимо провести работу с подрядчиками многоквартирного жилья по строительству квартир с нормативной площадью, установленной законодательством РФ.

Глава региона поручил Вере Емельяновой совместно с остальными регионами с низкой бюджетной обеспеченностью проработать вопрос предоставления жилья детям-сиротам. «Если у коллег также остро стоит этот вопрос, то мы сможем проработать комплексное решение вместе с федеральными кураторами», — заключил губернатор.

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