Социальная карта для многодетных семей может появиться в Псковской области

18:16, 06 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области разрабатывается проект по созданию социальных карт для многодетных семей. С некоторыми деталями познакомил журналистов губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках II Псковского медиафорума 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Предварительно озвучено, что лимит карты составит 20 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на покупку детских и медицинских товаров, лекарств и строительных материалов.

Отмечалось, что разработка такой социальной карты - это работа по расширению возможностей использования регионального материнского капитала.

Также Михаил Ведерников обсудил вопросы предоставления жилья детям-сиротам в ходе рабочего совещания с представителями органов исполнительной власти региона и областной прокуратуры.