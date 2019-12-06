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Общество

Социальная карта для многодетных семей может появиться в Псковской области

В Псковской области разрабатывается проект по созданию социальных карт для многодетных семей. С некоторыми деталями познакомил журналистов губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках II Псковского медиафорума 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Предварительно озвучено, что лимит карты составит 20 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на покупку детских и медицинских товаров, лекарств и строительных материалов.

Отмечалось, что разработка такой социальной карты - это работа по расширению возможностей использования регионального материнского капитала.

Также Михаил Ведерников обсудил вопросы предоставления жилья детям-сиротам  в ходе рабочего совещания с представителями органов исполнительной власти региона и областной прокуратуры.

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