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Общество

Михаил Ведерников: 24/7 – это вынужденный режим работы

Михаил Ведерников

«24/7 – это вынужденный режим работы», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с журналистами в рамках II Псковского медиафорума 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что привык к такому режиму работы за последние годы. «Мне комфортно. Хотя очень хочется перейти в плановый режим, но к этому нужно прийти», – отметил он.

«Работа в плановом, менее напряженном режиме, может вестись тогда, когда полностью сформирована команда, которая работает на одной волне, – сказал Михаил Ведерников. – Если все будут так работать, думаю, к восьми все бы дела успевали».

Также губернатор подчеркнул необходимость и актуальность постоянных практик студентов в администрации Псковской области.

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