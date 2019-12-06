Михаил Ведерников: 24/7 – это вынужденный режим работы

20:12, 06 декабря 2019, ПАИ

«24/7 – это вынужденный режим работы», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с журналистами в рамках II Псковского медиафорума 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что привык к такому режиму работы за последние годы. «Мне комфортно. Хотя очень хочется перейти в плановый режим, но к этому нужно прийти», – отметил он.

«Работа в плановом, менее напряженном режиме, может вестись тогда, когда полностью сформирована команда, которая работает на одной волне, – сказал Михаил Ведерников. – Если все будут так работать, думаю, к восьми все бы дела успевали».

Также губернатор подчеркнул необходимость и актуальность постоянных практик студентов в администрации Псковской области.