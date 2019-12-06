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Общество

Православную часовню построят в великолукском следственном изоляторе

Строительство православной часовни начнется в ближайшее время на территории следственного изолятора №2 в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, торжественный чин освящения места под ее возведение состоялся 6 декабря.

Чин закладки камня в основание часовни в честь святого Иоанна Русского совершил настоятель храма святого благоверного князя Владимира иерей Владимир Флавьянов. Участие в торжественном мероприятии также приняли начальник СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области Александр Степанеев и сотрудники учреждения.
 
«Часовня нам очень необходима, поскольку в нашем учреждении отбывают наказание осужденные, многие из которых раскаялись и пришли к Богу именно здесь. Для них необходимо такое место, куда они смогут придти помолиться, поразмышлять о своем существовании, переосмыслить и переоценить жизненные ценности», - отметил начальник СИЗО-2 Александр Степанеев.

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