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Общество

Подростка из Острова осудят за разбойное нападение на женщину

14-летнего подростка из Острова осудят за разбойное нападение и грабеж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

17 мая юный острович напал на женщину, которая в темное время суток шла домой из кафе в Острове. Подросток несколько раз ударил ее по лицу кулаком, повалил на землю и продолжил избивать. После этого он отобрал у потерпевшей телефон.

Поймали злоумышленника летом – 2 июля, когда он попытался из незапертого автомобиля похитить цепочки. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.

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