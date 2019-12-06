Подростка из Острова осудят за разбойное нападение на женщину

23:16, 06 декабря 2019, ПАИ

14-летнего подростка из Острова осудят за разбойное нападение и грабеж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

17 мая юный острович напал на женщину, которая в темное время суток шла домой из кафе в Острове. Подросток несколько раз ударил ее по лицу кулаком, повалил на землю и продолжил избивать. После этого он отобрал у потерпевшей телефон.

Поймали злоумышленника летом – 2 июля, когда он попытался из незапертого автомобиля похитить цепочки. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.