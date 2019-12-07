Пакет документов на автомобили в России дополнят справкой об энергоэффективности

09:29, 07 декабря 2019, ПАИ

Пакет документов на автомобили в России дополнят справками о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. Об этом сообщает телеканал RT.

В связи с введением нового ГОСТа по информированию потребителей, производителям машин придётся информировать покупателей о показателях энергоэффективности транспортного средства, то есть о том, сколько энергии и топлива потребляет автомобиль.

Эту информацию будут включать в «этикетку энергоэффективности», где будет информация о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, сколько топлива расходует на 100 километров, сколько электроэнергии потребляет и каков у него запас хода.

Новый ГОСТ, который распространяется на легковые и грузовые машины массой до 3,5 тонн, заработает с 31 марта 2020 года.