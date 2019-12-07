Строительство часовни в честь святого Иоанна Русского начинается в Великих Луках

09:50, 07 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках начинается строительство православной часовни в честь святого Иоанна Русского. Она расположится на территории следственного изолятора № 2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

6 декабря на месте будущей часовни состоялись церемония закладки камня в её основание и чин освящения отведённого под строительство места, который провёл настоятель храма Святого Благоверного князя Владимира иерей Владимир Флавьянов. На торжестве присутствовали сотрудники СИЗО-2 и руководитель учреждения Александр Степанеев.

Начальник СИЗО отметил, что часовня очень необходима, поскольку многие отбывающие наказание осужденные раскаялись и пришли к Богу. «Для них необходимо такое место, куда они смогут прийти помолиться, поразмышлять о своем существовании, переосмыслить и переоценить жизненные ценности», - сказал Александр Степанеев.

После церемонии закладки камня и чина освящения иерей Владимир встретился с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию. Он провёл с ними беседу на тему противодействия распространению религиозного экстремизма, терроризма и неонацизма.