В Иваново расследуют смерть уроженки Псковской области после кесарева сечения

10:25, 07 декабря 2019, ПАИ

В Иваново будет проведена проверка по факту смерти 29-летней уроженки Псковской области, которая скончалась после сложной беременности и кесарева сечения. С такой просьбой в ивановскую прокуратуру обратились родные погибшей, пишет портал «Частник».

По данным издания, у женщины была вторая беременность, которая сопровождалась сильным токсикозом. Наблюдавший её врач посоветовал переждать это состояние. Однако, во втором триметре беременности самочувствие женщины ухудшилось, в результате чего она не могла ни есть, ни пить. Анализы пациентки врача не насторожили и дополнительного обследования он не назначил.

Однажды женщина проснулась с пожелтевшей кожей, после чего на сроке беременности 30 недель её доставили в первую Ивановскую городскую больницу. Гепатита у пациентки не выявили и перевели в роддом НИИ материнства и детства. В середине ноября, когда состояние беременной ухудшилось, ей провели кесарево сечение. После операции у женщины открылось внутреннее кровотечение, её перевели в областную клиническую больницу, где она скончалась.

По предварительным данным, причиной смерти был гестоз - одно из осложнений беременности, характеризующееся дисфункцией жизненно важных органов.

Похоронили женщину под Псковом, на родине. У неё остались муж, трёхлетний сын и новорождённая дочь, которая пока находится под наблюдением врачей.