Сыроварню обворовали в Печорском районе

11:50, 07 декабря 2019, ПАИ

В деревне Соколово Печорского района обворовали сыроварню. Как сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области, вор проник в сыроварню, взломав запоры на двери.

Похищены были 10 килограммов сыра и 2,5 килограмма сметаны. Ущерб оценивается в 10 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 39-летняя безработная жительница Псковского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.