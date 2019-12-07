Количество вопросов на экзамене на права планируют увеличить

13:30, 07 декабря 2019, ПАИ

Количество вопросов в экзаменационном билете на водительские права планируется увеличить. Сейчас их 20, а станет 50. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

Отмечается, что в билеты планируется добавить вопросы по правилам безопасного вождения. Теоретический экзамен будет включать ответы на вопросы из 7 блоков: «Правила дорожного движения», «Основы безопасности вождения», «Законодательство», «Медицина», «Устройство транспортного средства», «Психология» и «Профессиональный блок».

По словам Николая Гилякова, сейчас соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в Правительстве России и, если его подпишет премьер-министр Дмитрий Медведев, то ГИБДД начнёт готовить новый административный регламент.

Кроме того, в Госавтоинспекции хотят исключить из практический части экзамена на права «площадку».