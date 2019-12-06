Велосипедист впал в кому после столкновения с автомобилем в Великих Луках

13:57, 07 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках на проспекте Гагарина 49-летний мужчина на электровелосипеде Cayman врезался в автомобиль ГАЗ – 322132. Авария произошла 6 декабря около 20:15, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По предварительным данным, в результате ДТП велосипедист получил тяжёлые травмы головы, в состоянии комы второй степени его доставили в больницу.

В этот же день в 18:40 в Порховском районе на 17-м километре дороги Порхов – Успенье 48-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Лада Веста», за рулём которого сидела 34-летняя женщина. Водитель «Лады» получила ушиб шейно-грудного отдела позвоночника, её 53-летняя пассажирка – вывих правого плеча. Обе женщины госпитализированы.

По фактам ДТП проводятся проверки.