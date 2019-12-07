Филиал музея обороны и блокады Ленинграда планируется открыть в Дедовичах

14:15, 07 декабря 2019, ПАИ

Филиал Государственного музея обороны и блокады Ленинграда планирует открыть филиал в посёлке Дедовичи в Псковской области. Об этом сообщает spbdnevnik.

Посёлок выбран в связи с тем, что именно в Дедовичском районе формировался первый партизанский обоз, который доставил в марте 1942 года в Ленинград продовольствие. Обоз состоял из 161 подводы.

Ещё одним городом, где планируется открыть филиал музея блокады, стала Пермь. Эту идею поддержало Пермское землячество в Санкт-Петербурге.

Государственный музей обороны и блокады Ленинграда в этом году открылся после реконструкции, за это время его посетили более 22 тыс. человек. Теперь музей намерен расширяться и открывать филиалы. Координировать эту деятельность будет рабочая группа под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова.

6 декабря в Смольном утвердили состав рабочей группы, которая будет курировать расширение музея в рамках Петербурга и открытие его филиалов. В нее вошли председатель Комитета имущественных отношений Валерий Калугин, глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, председатель Комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой, глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова и директор Музея блокады Елена Лезик.

Как подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов, главным направлением развития музея должно стать именно открытие филиалов. «Сам город жил, воевал, защищался. Некоторые здания и учреждения находятся у частников. Чтобы не потерять ту историю, я дал поручение организовать встречи с собственниками зданий, чтобы заключить соответствующие соглашения, - сообщил он. - Вторая часть чуть сложнее: многие жители города были эвакуированы в другие субъекты страны. Они до сих пор остались там, там живут их дети, внуки. Наши ленинградцы внесли большой вклад в развитие этих регионов. Надо подумать о создании филиалов музеев о ленинградцах, которые помогли этим регионам».

Дедовичскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Указ об этом 29 июня 2018 года подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 1 августа прошлого года во время празднования 77-й годовщины зарождения партизанского движения состоялось торжественное вручение грамоты о присвоении звания.