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Пешеход нарушил правила дорожного движения и погиб под колёсами машины в Опочке

В Опочке в результате наезда автомобиля погиб пешеход, который нарушил правила дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 6 декабря около 8:30 на 414-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

40-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, его сбил автомобиль, за рулём которого находился 50-летний водитель. Пешеход получил переломы ног и умер в приёмном отделении опочецкой больницы. По факту ДТП ведётся проверка.

Ещё один человек погиб в результате аварии 6 декабря в Псковском районе на 2-ом километре трассы Псков – Писковичи – Муровицы. Там столкнулись Fiat и трактор. ДТП унесло жизнь 43-летней женщины, которая ехала в Fiat.

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