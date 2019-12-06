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Культура

Более 2,5 тысяч билетов уже забронированы на спектакли Пушкинской школы в Пушкинских Горах

Более 2,5 тысячи билетов уже забронированы на спектакли театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Пушкинских Горах.  Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной  службы  Государственного музея-заповедника «Михайловское» Лидия Токарева.

По её словам, спектакли намерены посетить жители Пскова и 14 районов области:  от собственно Пушкиногорского, до дальнего Усвятского. «Ожидаемо, большая часть заявок поступила от учебных заведений из глубинки», - рассказала Лидия Токарева.

В музее обратили внимание на особый интерес к спектаклям по  произведениям из школьной программы. В частности, уже практически нет билетов на «Ревизора» по Н. В. Гоголю и на «Барышню-крестьянку» по А. С. Пушкину.

Гастроли «Пушкинской школы» в «Михайловском» пройдут с 14 по 20 декабря. Афиша размещена на официальном сайте музея-заповедника. Забронировать билет и получить дополнительную информацию можно по телефону  8 (81146) 21815 в рабочие для музея дни и часы.

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