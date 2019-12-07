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Общество

Семь комбинированных машин закупает Управление автомобильных дорог Псковской области

Семь комбинированных дорожных машин закупает в лизинг Управление автомобильных дорог Псковской области. Документы об этом размещены на сайте госзакупок.

В техническом задании сказано, что машины закупаются в лизинг на срок 22 месяца, после чего они перейдут в собственность Управления. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 74 млн 549 тыс.  264,05 рублей.

Машины на базе самосвала в комплектации должны иметь быстросъёмное песко-солераспределяющее оборудование, систему увлажнения противогололёдного материала. Также должно быть установлено плужное оборудование - поворотный отвал с защитой от наезда на препятствие, средняя подметальная щётка, оборудование для распределения жидких реагентов - задняя распределяющая рейка, дополнительное оборудование.

Заявки от поставщиков принимаются до 16 декабря, аукцион назначен на 17 декабря.

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