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Разыскиваются свидетели наезда автомобиля на двух пешеходов в Печорах

Жительница Печор ищет очевидцев ДТП, которое произошло в этом городе 5 декабря около 8:45. На Псковском шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе под колёса автомобиля Audi попали 37-летняя женщина и 35-летний мужчина. Женщина получила ушибы, у мужчины диагностировали перелом ноги и сотрясение головного мозга. Он проходит лечение в больнице.

Всех, кто что-либо знает о произошедшей аварии, просят связаться с супругой пострадавшего мужчины по телефону 8-953-241-74-74. «Просьба выйти на связь людей, стоявших на автобусной остановке, ждавших рейс на 9:05, а также владельцев автомашин, желательно с записью видеорегистратора», - написала женщина в группе «Жители Печор» социальной сети «ВКонтакте».  

Автомобилем, который сбил двух человек, управлял 57-летний водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

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