Судно с 30-ю тоннами анчоуса затонуло в Чёрном море

16:38, 07 декабря 2019, ПАИ

Рыболовецкое судно, на котором находились 30 тонн анчоуса, затонуло в Чёрном море. Как сообщает «Первый канал», инцидент произошёл у грузинских берегов, недалеко от города Кобулети.

Сейнер принадлежал беженцу из Абхазии. Он вышел для вылова рыбы из города Поти и направлялся в сторону Кобулети. Судно оказалось старым и не выдержало столкновения с большим бревном в море, после которого затонуло.

На борту находились 8 человек. Они были спасены: экипаж взял на борт рыбачивший поблизости сейнер.