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Общество

Заброшенную ГЭС в Порхове частично демонтируют

Заброшенную ГЭС на реке Шелонь в Порхове частично демонтируют. Работы будут проведены в целях предотвращения угрозы возникновения затопления при прохождении паводковых вод и для обеспечения безопасности при передвижении населения по пешеходному переходу.

Как следует из размещённых на сайте госзакупок документов, начальная (максимальная) цена контракта составляет 895 тыс.  430 рублей. Средства предусмотрены в бюджете Псковской области.

Подрядчику предстоит демонтировать два упавших затвора: основной весом 16 тонн и ремонтный массой 5,3 тонны. Кроме того, нужно будет разобрать две металлические лестницы для подъема на служебный мост массой 2 тонны.

Также в контракт входит устройство ограждения пешеходного перехода и откоса, его высота должна быть до 2 метров. Ещё один пункт технического задания – устройство защитного сетчатого ограждения от обрушения кирпичей со здания ГЭС.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 декабря, аукцион состоится 19 декабря. Работы нужно будет выполнить в течение 4 месяцев со дня заключения контракта.

Порховская ГЭС была построена в 50-х – 60-х годах прошлого века. Тогда в Псковской области возвели около 40 таких сооружений. Некоторые ГЭС проработали до 80-х годов.

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