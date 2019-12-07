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Общество

Конференция школьников «Шаг в будущее» откроется в Пскове 11 декабря

С 11 по 13 декабря в Пскове состоится XXV научно-практическая конференция учащихся «Шаг в будущее», которая является региональным этапом Соревнования молодых учёных Европейского Союза. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель директора Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества Ирина Рябенко.

На конференцию пришли 102 работы, которые посвящены исследованиям в области химии, экологии растений и животных, географии и туризма, лингвистики, краеведения и истории, экономики, проектным разработкам в области техники и технологий. Их прислали учащиеся 4-11 классов из 17-и районов Псковской области, Санкт-Петербурга, средней школы №2 города Валмиера в Латвия. 

В рамках конференции, которая в этом году посвящена 150-летию с момента открытия периодического закона и 185-летию лет со дня рождения его создателя Дмитрия Менделеева, будут работать 14 научных секций, а также состоится интеллектуальный турнир «Шаг в будущее». Для педагогов будет организован круглый стол «Особенности организации исследовательской и проектной работы учащихся. Проектируем будущее», на котором будет обсуждаться участие школьников во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Открытие конференции состоится 11 декабря в 11:00 в Доме детского творчества Пскова, основные мероприятия пройдут в Псковском государственном университете, Региональном центре дистанционного образования ПОИПКРО, Центре развития одаренных детей и юношества.

Организатором конференции выступает Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества, который является координационным центром по Псковской области программы «Шаг в будущее».   Эта программа, благодаря средствам президентского гранта, в этом году расширила деятельность в области исследовательской подготовки молодёжи, поэтому региональным конференциям присвоен статус этапов Соревнования молодых учёных Европейского Союза.

По итогам 2018/2019 учебного года псковские юные учёные завоевали в Москве Научный кубок программы «Шаг в будущее» Первой степени.

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