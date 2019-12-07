На включение Пскова в туристический маршрут по ганзейским городам рассчитывает Елена Полонская

18:22, 07 декабря 2019, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская рассчитывает на включение города в туристический ганзейский маршрут, разработка которого обсуждается в Международном Союзе. «Мы были бы очень рады принимать у себя туристов из Норвегии», - заявила она на встрече с Генеральным консулом этой страны в Санкт-Петербурге Дагом Малмером Халворсеном.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в свою очередь генконсул рассказал о норвежском рыболовном туризме. Он выступил с инициативой составления специального «рыбацкого» маршрута, который мог бы привлечь псковичей.

Елена Полонская оценила предложение и заметила, что в Пскове многие жители увлекаются рыбалкой и такой маршрут мог бы их заинтересовать.

Стороны обсудили участие представителей Норвегии в состоявшихся в Пскове Международных Ганзейских днях Нового времени.

Генконсул поблагодарил псковичей за теплый прием и остановился на участии в Днях Бергенского оркестра. «В прошлый мой визит в мае мне обещали, что норвежский оркестр будет играть у вас на ганзейской сцене, и действительно так и было - это очень приятно», - добавил он.

Также Даг Малмер Халворсен рассказал о Днях Норвегии в Пскове, которые открылись 6 декабря. Он пояснил, что одной из главной тем мероприятий стала экология, а конкретно сохранение и очищение морей и океанов, восстановление и защита морских и прибрежных экосистем.

Елена Полонская заверила, что к вопросам экологии в Пскове относятся с большим вниманием. «В данном направлении ведутся работы, а при взаимном сотрудничестве результат будет более эффективный», - заявила она.

Генконсул и глава Пскова договорились продолжать сотрудничество в сферах энергетики, туризма, науки, культуры, образовании и торгово-экономических отношений.

В рамках Дней Норвегии в Пскове 6 декабря Даг Малмер Халворсен открыл выставку «Пластик в море: мифы и реальность», а также выступил в проектном офисе «Команды2018» с лекцией на экологическую тему.