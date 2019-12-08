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Общество

Новый год и Рождество в Изборске: Куда пойти и чем заняться

Городищенское озеро в Изборске. Фото с сайта culture.ru

Музей-заповедник «Изборск» подготовил для жителей Псковской области и гостей из других регионов увлекательную программу, которая не даст заскучать во время длинных новогодних каникул.

2 января 

«Новогодняя мастерская. Теплые узоры». «В музейной мастерской создадим маленький шедевр на тему «Зима в Изборске», - обещают авторы программы. Изборск, дом купца Шведова. 10:00 - 17:00 

3 января 

«Бойкая изБОрская наБОйка». Мастер-класс в музейной мастерской. Изборск, дом купца Шведова. 10:00 - 17:00

 «Волшебный Новый год». Интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи). Музей истории города Печоры. Начало в 12:00.    

4 января 

«Жили-были варежки». Интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи). Изборск, дом купца Шведова. Начало в 13:00.

5 января 

«Зимняя история". Интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи). Музей истории города Печоры. Начало в 12.00

6 января   

«Рождественская шкатулка». Творческие мастер-классы по изготовлению символов праздника Рождества Христова. Музей истории города Печоры, Изборск, дом купца Шведова. 10:00 - 16:00

7 января

Рождество Христово. Праздничное рождественское богослужение. Успенский и Михайловский соборы (Печоры), Никольский собор (Изборск). 00:00 – 03:00 

8  января

«Зима в королевстве Сетомаа». Новогодняя программа в музее-усадьбе народа сето (по предварительной записи). Деревня Сигово. Начало в 11:00 

«Время чудес». Интерактивная программа для всей семьи. Музей истории города Печоры. Начало в 12:00.

2 января - 8 января

«Древний щит земли Русской». Сборные экскурсии по Изборской крепости. В 11:00 и в 14:00.

 «Большая история маленького города». Сборные экскурсии в музее истории города Печоры. В 11:00 и в 14:00.

«Новогодняя музейная мастерская». Творческие мастер-класс в доме купца Шведова, Изборск. 10:00 - 17:00 

«Где просто, там ангелов со сто…» Выставка из фондов музея-заповедника и личных коллекций изборян. Изборск,  дом купца Шведова 

Часы работы:

Музей-заповедник «Изборск»: экспозиции, крепость - с 10:00 до 17:00.

Музей истории города Печоры - с 10:00 до 18:00.

Музей-усадьба народа сето - с 10:00 до 17:00

1 и 7 января - выходные дни, 6 января музей работает до 16.00

Дополнительную информацию о праздничных мероприятиях, экскурсиях и записи на интерактивные программы можно получить по телефону 8 (81148) 96-602 (Изборск), 8 (81148)2-30-77 (Печоры), 8-911-385-34-61 (Сигово).

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