Недостатки в ремонте улицы Воеводы Шуйского поручил исправить Михаил Ведерников

01:54, 08 декабря 2019, ПАИ

Недостатки в ремонте улицы Воеводы Шуйского в Пскове поручил исправить губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, 7 декабря губернатор побывал на объекте вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным и главой администрации Пскова Александром Братчиковым.

Тажке на встречу пришел пскович, который обращался к Михаилу Ведерникову в социальных сетях с жалобой на качество ремонта улицы. Претензии касались системы водоотведения, а также тротуаров. Работы по их устранению были проведены летом текущего года, но часть дефектов осталась.

Губернатор обратил внимание на несколько недостатков: в одном из съездов скопилась большая лужа, край тротуара, прилегающий к газону, сделан неровно. «Так не пойдет, это не работа. Необходимо переделать», — заявил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников подверг критике вид участка тротуара рядом с гребной базой, который был заасфальтирован после проведения земляных работ. «Подрядчиков за это ругать надо. Почему дорожники асфальтируют только небольшую часть тротуара, а не снимают и перекладывают асфальт от бордюра до бордюра?», — задал вопрос губернатор.

Михаил Ведерников поручил городским властям проконтролировать исправление недостатков, а после зимы провести обследование гарантийных дорог региона на предмет дефектов, которые дорожникам необходимо будет исправить.

Участники рабочего визита обнаружили недостатки и в работе подрядчика, который ведёт работы в областном колледже искусств. После ремонта опалубки на тротуаре остались засохшие куски бетона, а газон рядом со зданием изъезжен техникой. «Принимать объект нельзя, пока подрядчик не исправит это», — подчеркнул Михаил Ведерников, адресовав это замечание Александру Братчикову.

Улицу Воеводы Шуйского в 2018 году ремонтировала организация «ДСУ-125». Ремнот обошёлся областному бюджету в 8 млн рублей. Гарантийные обязательства подрядчика распространяются до 2022 года.