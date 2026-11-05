Они похожи на грибы, но умеют ползать: школьники исследовали загадочных обитателей Полистовских болот

16:22, 05 ноября 2026, ПАИ

Участники проекта «Изучение экологии и физиологии миксомицетов» из Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова отправились в экспедицию на Полистовские болота. Под руководством преподавателя Никиты Борзова ребята изучают необычные организмы, которые выглядят как грибы, но на самом деле к ним не относятся, рассказали ПАИ в пресс-службе Полистовского заповедника.

В заповеднике школьники собирали образцы листового и травяного опада. Позже в лаборатории им предстоит определить, какие виды миксомицетов обитают на этой территории.

Миксомицеты, которых также называют слизевиками, способны удивлять даже опытных биологов. На одной из стадий жизни они превращаются в подвижную слизистую массу – плазмодий, представляющий собой огромную многоядерную клетку. Он медленно перемещается в поисках пищи, которой служат преимущественно бактерии и другие микроорганизмы.

Для размножения миксомицеты формируют крошечные плодовые тела со спорами. Они могут быть самых разных форм и размеров – у каждого вида свои особенности.

Первый день экспедиции школьники посвятили знакомству с Полистовскими болотами. Они прошли по экологической тропе «Плавницкое болото», узнали об истории формирования крупнейшей в Европе болотной системы, её природных особенностях, обитателях и экосистемах.

Собранные образцы исследователи будут изучать с помощью влажных камер. Это чашки Петри с постоянным уровнем влажности, которые регулярно проверяют и ждут, когда на образцах появятся новые плодовые тела миксомицетов.