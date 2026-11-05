«Не занимайтесь самодеятельностью»: МЧС напомнило о правилах безопасного использования газового оборудования

16:21, 05 ноября 2026, ПАИ

Об особенностях безопасного использования газового оборудования рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 5 ноября.

«Если мы возьмём статистику примерно за десять месяцев этого года, то у нас зарегистрировано только четыре случая пожаров по причине нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Инстинкты самосохранения у людей при обращении с газом срабатывают намного эффективнее. Люди понимают, что газ взрывоопасен и с ним нужно осторожнее обращаться», – подчеркнул гость студии.

Специализированные организации должны проверять состояние газового оборудования и магистралей с определённой периодичностью. При неисправностях эксплуатацию оборудования нужно незамедлительно прекратить и вызвать специалистов, указал эксперт.

«Не нужно заниматься самодеятельностью и пытаться самому отремонтировать что-то. Этот вопрос требует высокой квалификации», – заключил Владимир Якунин.