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Общество

Более шести тысяч портретов участников СВО нарисовали дети по всей России

Двухдневный форум «Освободители Курской области» прошёл накануне Дня народного единства в городском молодёжном центре «Гелиос» в Курске. Проект региональной ассоциации ветеранов СВО объединил представителей ветеранского движения и волонтёров. Инициатива получила поддержку в рамках конкурса грантов губернатора 2026 года, сообщили в региональном информационном агентстве «Курск».

Фото: РИА «Курск»

В фойе молодёжного центра организовали выставку из 20 картин – портретов защитников Курского приграничья. Работы привезли в регион из Москвы.

«В рамках проекта дети из 78 регионов России пишут портреты участников боевых действий – героев Курской земли и других защитников. Всего в рамках акции уже создано и передано бойцам более 6 тысяч портретов», – рассказала куратор выставки Олеся Иванова.

В рамках мероприятия открылись тематические площадки. Они посвящены патриотическому воспитанию молодёжи, теме единства народов России, а также социальной поддержке участников и ветеранов СВО и членов их семей.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил важность проведения форума. Он подчеркнул, что регион и после освобождения остаётся прифронтовым.

«Я уверен, что такие мероприятия крайне важны и нужны, особенно для нашей Курской земли, которая и после освобождения остаётся прифронтовым регионом, регионом, который ежедневно испытывает на себе всё, что связано с нахождением рядом с противником, продолжающим испытывать нас на прочность. Но дух наших людей и сила наших защитников способны не только защитить нас, но и завершить специальную военную операцию победой», – подчеркнул Александр Хинштейн.

Уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей при губернаторе Максим Калуцких рассказал, что идея форума родилась во время его участия в сборах ассоциации ветеранов СВО в Башкирии.

«Мы сидели с ребятами за одним столом, преимущественно были представители северокавказских республик, и размышляли на тему того, что можно полезного сделать в Год единства народов России. Так появилась идея проведения многонационального десанта ветеранов, который впоследствии трансформировался в наш форум «Освободители Курской области» с привлечением ветеранов из других регионов», – пояснил он.

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