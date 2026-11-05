Всегда на связи: как сменить оператора мобильной связи через «Госуслуги»

16:49, 05 ноября 2026, ПАИ

Перейти к новому оператору сотовой связи со своим номером стало проще. Теперь заявку на перенос можно подать через портал «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в Минцифры России.

Заявление автоматически поступит независимому оператору базы данных перенесённых номеров. Он проверит, соответствуют ли условия переноса установленным требованиям.

Ранее существовавшие способы подачи заявки – на сайте или в офисе оператора – продолжают работать.

К сервису уже подключены «Билайн», «МегаФон», МТС, Т2 и другие операторы, работающие с базой данных перенесённых номеров.

Чтобы подать заявление через «Госуслуги», нужно зайти в личный кабинет, перейти в раздел «Профиль», затем в «Сим-карты». Там следует выбрать нужный номер, нажать «Действия» и «Сменить оператора». После этого останется заполнить данные по инструкции и отправить заявление.

После успешной проверки с заявителем свяжется новый оператор. Он поможет выбрать тариф и определиться со способом подписания договора. Это можно сделать лично в салоне связи или дистанционно с помощью электронной подписи. Операторы большой четвёрки и ряд других могут направить договор в приложение «Госключ». Затем абоненту выдадут сим-карту, на которую перенесут его номер.

Кроме «Госуслуг», заявку на перенос номера можно оставить на сайте оператора базы данных перенесённых номеров. Там же доступна информация о качестве покрытия в конкретном регионе и сравнение тарифов разных операторов.