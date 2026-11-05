Сыпь и зуд: у псковича развилась эритема из-за работы с деревом

17:06, 05 ноября 2026, ПАИ

Почему при любых высыпаниях важно вовремя обратиться к врачу, объяснили в кожно-венерологическом диспансере Псковской области.

К специалистам обратился 24-летний мужчина, чья работа связана с переработкой дерева и строительством – постоянный контакт с древесной пылью, материалами, перепадами температур. Спустя два дня после появления первых высыпаний пациент пришёл на приём: сыпь возникла остро, беспокоил зуд, но слизистые оболочки полости рта не были затронуты. Врачи диагностировали у псковича многоформную экссудативную эритему лёгкого течения без поражения слизистых.

Пациенту была назначена системная гормональная терапия – строго по показаниям и под контролем врача.

При этом, как отметили в медучреждении, точные причины многоформной экссудативной эритемы до конца не изучены. Чаще всего она развивается как иммунная реакция (гиперчувствительность) на инфекции или лекарства.

«Интересно, что примерно в 50 % случаев явный триггер так и не удаётся выявить. При этом одной из распространённых гипотез остаётся бессимптомная реактивация вируса герпеса», – пояснили в диспансере.

Кроме того, высыпания могут выглядеть одинаково при совершенно разных состояниях, а тактика ведения пациента напрямую зависит от диагноза. «Именно поэтому при появлении сыпи, зуда и любых изменений кожи важно как можно раньше проконсультироваться с дерматологом», – заключили специалисты.

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