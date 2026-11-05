Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В нацпарке «Себежский» подвели итоги мониторинга погоды за октябрь

Итоги мониторинга погодных условий за октябрь 2026 года подвели в национальном парке «Себежский». Наблюдения велись с помощью автоматической метеостанции, установленной в Зелёном квартале. Об этом ПАИ сообщили в нацпарке.

  • Подведены итоги мониторинга погодных условий за октябрь в нацпарке «Себежский»
    Фото: национальный парк «Себежский»
  • Подведены итоги мониторинга погодных условий за октябрь в нацпарке «Себежский»
    Фото: национальный парк «Себежский»
  • Подведены итоги мониторинга погодных условий за октябрь в нацпарке «Себежский»
    Фото: национальный парк «Себежский»
  • Подведены итоги мониторинга погодных условий за октябрь в нацпарке «Себежский»
    Фото: национальный парк «Себежский»
  • Подведены итоги мониторинга погодных условий за октябрь в нацпарке «Себежский»
    Фото: национальный парк «Себежский»
  • Подведены итоги мониторинга погодных условий за октябрь в нацпарке «Себежский»
    Фото: национальный парк «Себежский»
  • Подведены итоги мониторинга погодных условий за октябрь в нацпарке «Себежский»
    Фото: национальный парк «Себежский»
  • Подведены итоги мониторинга погодных условий за октябрь в нацпарке «Себежский»
    Фото: национальный парк «Себежский»

Станция работает с мая 2022 года. В автоматическом режиме она передаёт показания по 20 параметрам. Среди них – количество осадков, температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, самый сильный порыв, сумма активных температур, а также температура и влажность почвы на глубинах от 5 до 55 сантиметров. Собираемые данные служат основой для многоуровневой системы мониторинга и оперативного управления территорией парка.

По информации метеостанции, погодные условия в октябре вновь превысили средние многолетние значения по большинству показателей. Средняя температура воздуха составила +9 градусов, что выше нормы (+6,5 градуса). Специалисты отмечают, что за всё время наблюдений фиксируется превышение среднемесячных температур, особенно в осенний период, на 2–3 градуса.

Абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрировали в полдень 3 октября. Столбики термометров поднялись до +18,9 градуса, что выше среднемноголетнего значения (+18,4 градуса). Первая неделя месяца выдалась по-настоящему летней: ночью температура не опускалась ниже +8 градусов, а днём поднималась до +12...+16 градусов, что больше свойственно августовской погоде.

С 14 октября началось заметное похолодание. Ночные температуры стали опускаться до +2 градусов, а дневные не поднимались выше +9 градусов. Минимальное значение зафиксировали в 04:00 17-го числа (+1,9 градуса). С середины месяца также наблюдалось заметное остывание всех почвенных слоёв.

В отличие от аномально дождливого сентября, октябрь выдался засушливым. Выпало всего 48,4 миллиметра осадков при норме в 127 миллиметров. Дождливых дней насчитали 14, а самым влажным стало 11 октября, когда выпало 14 миллиметров. Всего с начала 2026 года на территории национального парка выпало 570,4 миллиметра осадков.

Суточных перепадов температур поверхностных и глубинных слоёв почвы в течение месяца почти не было. К концу периода наблюдений по всем горизонтам температура почвы составила от +7,9 до +8,9 градуса.

В фенологическом плане в октябре ландшафт перешёл от жёлтого, бурого и оранжевого аспектов к чёрному и голому.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 ноября 2026

Сертификаты допуска к профессии получили будущие медики ПсковГУ
05 ноября 2026

Движение по мосту через реку Оршанку перекроют в Новоржевском округе
05 ноября 2026

Как защитить ребёнка от ОРВИ: советы экспертов
05 ноября 2026

Псковские врачи участвуют в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026»
05 ноября 2026

Михаил Ведерников поздравил работников судебной системы Псковской области
05 ноября 2026

Электроэнергию отключат в ряде населённых пунктов Псковского округа 6 ноября
05 ноября 2026

«Идиота» обсудят на встрече в рамках цикла «Псковский след»
05 ноября 2026

Пушкинский заповедник впервые покажет фотографии детей предполагаемого прототипа Татьяны Лариной

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...