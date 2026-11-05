В нацпарке «Себежский» подвели итоги мониторинга погоды за октябрь

16:27, 05 ноября 2026, ПАИ

Итоги мониторинга погодных условий за октябрь 2026 года подвели в национальном парке «Себежский». Наблюдения велись с помощью автоматической метеостанции, установленной в Зелёном квартале. Об этом ПАИ сообщили в нацпарке.



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»















Станция работает с мая 2022 года. В автоматическом режиме она передаёт показания по 20 параметрам. Среди них – количество осадков, температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, самый сильный порыв, сумма активных температур, а также температура и влажность почвы на глубинах от 5 до 55 сантиметров. Собираемые данные служат основой для многоуровневой системы мониторинга и оперативного управления территорией парка.

По информации метеостанции, погодные условия в октябре вновь превысили средние многолетние значения по большинству показателей. Средняя температура воздуха составила +9 градусов, что выше нормы (+6,5 градуса). Специалисты отмечают, что за всё время наблюдений фиксируется превышение среднемесячных температур, особенно в осенний период, на 2–3 градуса.

Абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрировали в полдень 3 октября. Столбики термометров поднялись до +18,9 градуса, что выше среднемноголетнего значения (+18,4 градуса). Первая неделя месяца выдалась по-настоящему летней: ночью температура не опускалась ниже +8 градусов, а днём поднималась до +12...+16 градусов, что больше свойственно августовской погоде.

С 14 октября началось заметное похолодание. Ночные температуры стали опускаться до +2 градусов, а дневные не поднимались выше +9 градусов. Минимальное значение зафиксировали в 04:00 17-го числа (+1,9 градуса). С середины месяца также наблюдалось заметное остывание всех почвенных слоёв.

В отличие от аномально дождливого сентября, октябрь выдался засушливым. Выпало всего 48,4 миллиметра осадков при норме в 127 миллиметров. Дождливых дней насчитали 14, а самым влажным стало 11 октября, когда выпало 14 миллиметров. Всего с начала 2026 года на территории национального парка выпало 570,4 миллиметра осадков.

Суточных перепадов температур поверхностных и глубинных слоёв почвы в течение месяца почти не было. К концу периода наблюдений по всем горизонтам температура почвы составила от +7,9 до +8,9 градуса.

В фенологическом плане в октябре ландшафт перешёл от жёлтого, бурого и оранжевого аспектов к чёрному и голому.