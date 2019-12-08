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Общество

Новый игумен возглавил Святогорский монастырь в Пушкинских Горах

Святогорский монастырь в Пушкинских Горах. Фото с сайта svyatogorsky.org

Новый игумен возглавил Святогорский монастырь в Пушкинских Горах. 7 декабря им стал отец Василий, один из членов монастырской братии. Как стало известно Псковскому агентству информации, в сан игумена его возвёл митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Впервые настоятель был избран братией монастыря из своего состава двенадцатью голосами за и двумя против.

Отец Василий. Фото из "Инстаграма" Андрея Турчака

С 2000 по 2019 год наместником обители был отец Макарий.

Свято-Успенский Святогорский монастырь основан в 1569 году.  С XIX века обитель оказалась связана с именем Александра Пушкина. Живя в Михайловском, он приходил сюда на поклон могилам предков. Здесь похоронен и сам поэт.

В 1924 году монастырь был закрыт. Только в 1992 году Свято-Успенский Святогорский монастырь возвращён в бессрочное и безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. 29 мая при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II торжественно возобновлены службы в его Успенском соборе.

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