Монету с редким дефектом выставил на продажу за миллиард рублей житель Санкт-Петербурга

10:42, 08 декабря 2019, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля и просит за нее один миллиард рублей, сообщает РИА Новости.

Причину такой стоимости продавец объяснил тем, что монета 2016 года имеет дефект, который делает ее «редкой». «Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)», – уточнил владелец.

По его словам, монета представляет ценность для коллекционеров. Петербуржец также указал на возможность обмена, однако не уточнил его условия.