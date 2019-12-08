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Общество

31 декабря в Псковской области будет выходным днём

Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

31 декабря в Псковской области будет выходным днём. Такое решение по итогам опроса в своём «Инстаграме» принял губернатор региона Михаил Ведерников.

Своим указом он перенёс выходной с 28 декабря на 31 декабря. В результате суббота 28-го числа станет рабочей. В тексте указа отмечается, что документ касается государственных служащих и работников госпредприятий Псковской области. Остальные предприятия и частные работодатели могут воспользоваться указом в качестве руководства к действию.

«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днём, - прокомментировал это решение Михаил Ведерников. -  Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!»

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