31 декабря в Псковской области будет выходным днём

12:22, 08 декабря 2019, ПАИ

31 декабря в Псковской области будет выходным днём. Такое решение по итогам опроса в своём «Инстаграме» принял губернатор региона Михаил Ведерников.

Своим указом он перенёс выходной с 28 декабря на 31 декабря. В результате суббота 28-го числа станет рабочей. В тексте указа отмечается, что документ касается государственных служащих и работников госпредприятий Псковской области. Остальные предприятия и частные работодатели могут воспользоваться указом в качестве руководства к действию.

«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днём, - прокомментировал это решение Михаил Ведерников. - Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!»