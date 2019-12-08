Рождественский цикл лекций для всех желающих пройдёт в Троицком соборе Пскова

15:03, 08 декабря 2019, ПАИ

Рождественский цикл лекций пройдет в Троицком соборе Пскова в рамках проекта «Духовная академия для мирян» культурно-просветительского центра «Троицкий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Темы рождественского цикла лекций: «В какой мир пришел Христос», «Для чего Бог стал человеком», «Какие следы Рождества сохранились в нашей культуре».

Встречи со слушателями будут проводить выпускники МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ПсковГУ и высших духовных учебных заведений.

Занятия будут проходить по вторникам 10, 17 и 24 декабря в 19:00 в Псковском кремле в приходском доме за Троицком собором.