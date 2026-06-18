На улице Советской в Пскове расширят тротуары и ликвидируют часть парковок

12:25, 18 июня 2026, ПАИ

На улице Советской в Пскове расширят тротуары и ликвидируют часть парковок, сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в эфире радио «Седьмое небо».

«Будет ликвидирована часть парковочных мест и расширены тротуары, будут организованы полноценные зелёные зоны, где в сентябре появятся новые деревья», – уточнил спикер.

В перечень работ на улице Советской в Пскове также входит ремонт дорожного покрытия, тротуаров, восстановление зелёных зон, замена бордюров и люков. Кроме того, будет частично заменено освещение и светофоры, завершающим этапом станет разметка.

«Существующая в Пскове сеть улиц позволяет осуществлять безболезненный объезд ремонтируемых участков. Это позволяет не создавать транспортный коллапс в центре города», – уверен замглавы администрации.

Алексей Саенко добавил, что подрядчик работает на объекте с 10 июня. «Все работы по контракту должны завершиться до 25 декабря, но затягивать до зимы не будем. До заморозков все работы с асфальтом будут завершены», – заключил спикер.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщал, что ремонт улицы будет идти этапами. Первый этап – ремонт отрезка от площади Победы до улицы Некрасова. В связи с этим с 11 июня на участке введено одностороннее движение в направлении от площади Победы к улице Некрасова.