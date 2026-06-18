О фестивале «Довмонт Псковский» поговорят в программе «Минкульт»

12:25, 18 июня 2026, ПАИ

Начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» становится главным музейным событием 2026 года и превращает древнюю крепость в живой средневековый город? Как поддержка Президентского фонда культурных инициатив помогла расширить программу и что увидят гости впервые? На какие площадки стоит попасть псковичам? Что значит для реконструктора право обладать главным призом фестиваля? В чём феномен князя-воина и почему псковичи чтят его память уже семь веков? Как музеи и клубы реконструкторов сотрудничают в повседневной жизни и где проходит грань между зрелищностью и исторической достоверностью?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».