Корабль пустыни: как верблюд Джига готовится к жаркому сезону в Псковской области

11:59, 18 июня 2026, ПАИ

Верблюд по кличке Джига, проживающий в Псковской области, подготовился к летнему сезону. Об этом рассказали хозяйка конюшни Псковского центра конного туризма Ирина Тихонова в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Джига в хозяйстве Ирины Тихоновой живёт уже больше десяти лет. В Псковскую область животное привезли из Петрозаводска. По словам хозяйки, Джига любит кататься в тройке, дружелюбен к людям, но при этом не избалован.

В климате Псковской области верблюду комфортно. К зиме он обрастает шерстью, а к лету линяет. «Линька у него проходит в мае, и как бы страшно это ни выглядело, я не вмешиваюсь. Он сам линяет, когда становится комфортно по температуре», – рассказала Ирина Тихонова.

Если ночи холодные, то линька задерживается, а в мае, как только становится жарко, верблюд очень быстро сбрасывает шерсть.