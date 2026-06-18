Счёт идёт на секунды: псковский реаниматолог рассказал о работе в скорой помощи

12:06, 18 июня 2026, ПАИ

Об экстренных вызовах и подготовке к выездам рассказал врач – анестезиолог-реаниматолог Псковской станции скорой медицинской помощи Алексей Карасёв.

После 9-го класса он пошёл учиться в медицинский колледж. «Интерес проснулся, когда я начал работать санитаром. Работать начал с 3-го курса на станции скорой помощи. После армии стал фельдшером. Но понял, что хочу чего-то большего. В течение полугода готовился к ЕГЭ и поступил по целевому направлению от станции в Смоленский государственный медицинский университет. Взял целевое направление в ординатуру и получил специальность «врач – анестезиолог-реаниматолог», – поделился 31-летний врач.

В начале рабочего дня в скорой помощи проводится проверка всех необходимых медикаментов и оборудования. «Как правило, в укладках с собой мы берём всё, на любой случай», – продолжил Алексей Карасёв.

По его словам, чаще всего бригада медицины катастроф работает с пациентами в бессознательном состоянии, с тяжёлыми травмами, пострадавшими из-за падения с высоты, в ДТП, от ножевых ранений.

«Если линейная бригада приезжает на вызов и понимает, что пациент крайне тяжёлый и необходима реанимационная бригада, коллеги звонят на станцию, передают информацию диспетчеру, и он отправляет нас на помощь. Мы приезжаем, человек без сознания. Для оценки ритма мы можем сразу приклеить электроды. Если это ритм, который требует дефибрилляции, аппарат автоматически это считывает и сам выдаёт импульс», – рассказал врач.

Он также заметил, что в скорой работают те, кто устойчив к стрессовым ситуациям: «Как, наверное, и многие работники скорой помощи, я адреналиновый наркоман. Есть экстренные случаи, когда счёт идёт на минуты, секунды, когда необходимо принимать решения здесь и сейчас. Ты понимаешь, что работаешь не зря – ты смог оказать помощь, смог восстановить необходимые витальные функции, доставить в больницу. Это дорогого стоит. Уходишь с работы с чувством выполненного долга».

Напомним, за 2025 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроились 72 врача и 12 средних медицинских работников.