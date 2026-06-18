«А ты точно не мошенник?»: о чём бесполезно спрашивать друга со взломанным аккаунтом

12:06, 18 июня 2026, ПАИ

О чём бесполезно спрашивать друга со взломанным аккаунтом, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Главная цель мошенников – во чтобы то ни стало получить деньги. Обычно после взлома аккаунта они изучают переписку, интимные фото, если ничего такого нет, то используется любая информация, чтобы обмануть родственников и друзей пользователя через попрошайничество. Лучшая защита от этого – позвонить близкому или другу и уточнить, действительно ли это он просит деньги. Писать «А ты точно не мошенник?» бесполезно», – отметил оперуполномоченный.

Кроме того, оперативник порекомендовал не переходить ни по каким ссылкам с просьбой о голосовании в конкурсе. «Если вы получили подозрительную ссылку от знакомого, позвоните ему и обсудите эту ситуацию. Не торопитесь переходить по таким ссылкам, даже если не дозвонились, так как некоторые даже не подозревают, что их аккаунт взломан», – предупредил Дмитрий Борников.